Проводников и Багаутинов сделали вес перед боем в Москве
19:26
Руслан Проводников перевесил Али Багаутинова на официальной церемонии взвешивания перед боем в рамках турнира Open FC в Москве.
Вес Проводникова — 64,5 кг, Багаутинов показал 63 кг. 5-раундовый поединок легенды бокса и бойца ММА пройдет 19 декабря в Москве на «ВТБ-Арена» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти».
На счету Проводникова 30 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.
35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.
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