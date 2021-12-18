Проводников и Багаутинов сделали вес перед боем в Москве

Руслан Проводников перевесил Али Багаутинова на официальной церемонии взвешивания перед боем в рамках турнира Open FC в Москве.

Вес Проводникова — 64,5 кг, Багаутинов показал 63 кг. 5-раундовый поединок легенды бокса и бойца ММА пройдет 19 декабря в Москве на «ВТБ-Арена» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти».

На счету Проводникова 30 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.

35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.