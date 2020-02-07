Дана Уайт: «Если Миочич не защитит пояс в течение года, то будет организован бой за его титул»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич будет лишен пояса, если к августу не вернется после травмы.

— Все предельно ясно: Стипе травмирован, а когда восстановится, то мы организуем бой с Даниэлем Кормье, — приводит ESPN слова Уайта. — Если Стипе не примет бой, то Даниэль завершит карьеру. Надеюсь, этого не случится. Я предлагал Кормье другие бои, потому что я не хочу, чтобы он уходил на пенсию. Если он хочет драться со Стипе, то я не могу заставить его выйти на бой с другим бойцом. Если Миочич не защитит пояс в течение года, то будет организован бой за его титул. Надеюсь, что к августу Стипе восстановится.

Миочич получил серьезную травму глаза во время боя с Кормье на турнире UFC 241 в сентябре прошлого года. В 2018 году Даниэль Кормье в статусе чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории поднялся в тяжелый дивизион и сразился с обладателем пояса чемпиона Стипе Миочичем. Кормье победил нокаутом и стал двойным чемпионом UFC. Миочич потребовал матч-реванш, который состоялся в сентябре. Миочич победил нокаутом и вернул себе титул.