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Дацик: «Все видели, с ударкой у Александра Емельяненко тяжело. Ершов решил подарить ему победу»

Алина Савинова
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Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик прокомментировал победу Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым на «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Александр вышел, дошел до ринга. Все видели, с ударкой тяжело. Ершов решил подарить ему победу и полез в борьбу. Саня, конечно, в стойке плохо стоит, плохо видит удары и плохо их держит. Он просел сразу, когда Ершов начал его бить. Видать, Ершов почувствовал себя мастером спорта по борьбе. Зачем полез? Тем более из такой позиции руку отдать. Это человек, который не умеет бороться, так зачем лезть в борьбу? Спокойно мог добить Санька в стойке. Полез в борьбу и получил то, что получил», — цитирует Дацика Metaratings.ru.

Бой прошел 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dacik-ershov-podaril-pobedu-aleksandru-emelyanenko-257465/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Евгений Ершов
ММА
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