Дацик считает, что у Федора Емельяненко нет желания помогать своему брату

Российский боец смешанных единоборств и боксер Вячеслав Дацик отреагировал на слова Федора Емельяненко, который ранее заявил, что не может помочь своему брату Александру справиться с пагубными привычками.

«Сможет ли Федор помочь Александру? Помочь может любой человек, для этого нужно желание. А у Феди нет желания помогать братану. Сейчас вроде Саше помогли. Там его правда на свадьбу весело сводили отдохнуть, и он там оказался и... Короче, нельзя так больше пить ему», — цитирует Дацика Metaratings.ru.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.