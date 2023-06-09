Всемирная федерация тхэквондо не выявила нарушений в присутствии Ларина и Храмцова на чемпионате мира

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) завершила расследование на тему присутствия россиян Владислава Ларина и Максима Храмцова на чемпионате мира в Баку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside The Games.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo начала расследование в связи с присутствием спортсменов в турнире. Ларин и Храмцов не были допущены к участию в чемпионате мира. В турнире приняли участие 23 спортсмена в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по тхэквондо завершился 4 июня.