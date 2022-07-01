Чемпионы мира по кикбоксингу Туйнов и Шелест проведут бой 16 июля на TOP DOG FC 15

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15.

Как сообщает пресс-служба турнира, в главном бою вечера встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест. Со-главным событием вечера станет противостояние между Максимом Федоровым и Марселем Хановым.

Также на турнире Денис Дула встретится с Валерием Заботиным, а Евгений Шишков подерется с Алексеем Мельниковым.

Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксерских промоушенов Glory и Kunlun Fight. Он дважды становился чемпионом мира среди любителей по версии WAKO, а также чемпионом мира по версиям A1, MFC, OPKL.

Шелест имеет опыт выступлений в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и промоушене AMC Fight Nights. В списке его регалий значится серебряная медаль на любительском чемпионате мира по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF.