Хабиб не считает, что победил бы чемпиона UFC Адесанью

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов не согласен с высказыванием своего менеджера Абдель-Азиза, который счел, что россиянин одержал бы досрочную победу в гипотетическом противостоянии с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Не согласен (Али Абдель-Азизом), потому что я не собираюсь драться в среднем весе, я не собираюсь драться с ним [Адесаньей], — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Mainevent. — Это как... Прямо сейчас это его время, вы же знаете. Не пытайтесь забрать его величие... Говорить, что буду драться, мол: «О, я могу разбить его». Я этого не говорил, люди говорят об этом, и я с этим не согласен».

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. В прошлом Хабиб являлся чемпионом UFC в легком весе.