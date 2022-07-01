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Сегодня, 20:32

Хабиб не считает, что победил бы чемпиона UFC Адесанью

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов не согласен с высказыванием своего менеджера Абдель-Азиза, который счел, что россиянин одержал бы досрочную победу в гипотетическом противостоянии с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Не согласен (Али Абдель-Азизом), потому что я не собираюсь драться в среднем весе, я не собираюсь драться с ним [Адесаньей], — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Mainevent. — Это как... Прямо сейчас это его время, вы же знаете. Не пытайтесь забрать его величие... Говорить, что буду драться, мол: «О, я могу разбить его». Я этого не говорил, люди говорят об этом, и я с этим не согласен».

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. В прошлом Хабиб являлся чемпионом UFC в легком весе.

Исраэль Адесанья
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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