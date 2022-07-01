Камил Гаджиев назвал фаворита в поединке между Чимаевым и Рахмоновым

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможное противостояния шведского бойца Хамзата Чимаева с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«Бой Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева — это очень круто. Если брать постсоветское пространство, все бы сошли с ума. Реально, это, наверное, два самых крутых парня сейчас. Я не беру Камару Усмана. Среди тех, кто претендует на пояс в перспективе — это два самых крутых человека. Фаворитом я бы назвал Шавката», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. В его активе 11 побед и ни одного поражения.

Рахмонов 25 июня на UFC on ESPN 38 победил Нила Магни сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.