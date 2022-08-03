Энтони Петтис: «Оливейра, наверное, удивлен, что стал чемпионом»

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (25-13) побеждал Чарльза Оливейру (33-8) в 2016 году. Тогда Петтис не подозревал, что бразилец соберется и выдаст серию из 11 побед.

«Оливейра хорош. Его навыки джиу-джитсу одни из лучших, что я когда-либо видел в UFC, — отметил Петтис в интервью Just Scrap Radio. — Видеть, что он делает прямо сейчас, просто удивительно. Он нашел свой ритм. Он, наверное, даже удивлен, что оказался в таком положении.

В ММА все по-другому. Это не бокс. Если ты проиграл один бой, то ты откатываешься назад. В ММА тебе требуется время, чтобы стать универсальным бойцом. Затем ты должен обрести уверенность. Только потом ты можешь зайти так далеко, насколько это возможно. Видеть, что он делает прямо сейчас, просто удивительно».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Исламом Махачевым (22-1) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.