Джон Маккарти оценил остановку боя Павловича и Льюиса на UFC 277

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что остановка боя Сергея Павловича (16-1) и Деррика Льюиса (26-10) на UFC 277 была преждевременной.

«Остановка была ранней, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — В первую очередь потому, что мы все прекрасно знаем, кто такой Деррик Льюис. Он не какой-то там новичок. Он может упасть, но затем вернуться. Мы видели, как он падает. Он не садится на пятую точку. Он падает лицом вниз, чтобы затем попытаться встать. Ему нужно было дать время, но я понимаю, что Дэн Мираглиотта пытался сохранить ему здоровье».

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.