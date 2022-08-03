Доминик Круз назвал лучшего боксера в UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) считает, что Конор Макгрегор (22-6) является лучшим боксером в UFC, потому что он часто нокаутирует бойцов со стойки.

«Кто лучший боксер в ММА? Хороший вопрос. Не могу сказать. В MMA достаточно хороших бойцов, которые дерутся, а не просто боксируют, — отметил Круз в интервью MMA Crazy. — У кого самые эффективные руки? Думаю, у Макгрегора... он часто роняет людей. У него потрясающие контратаки. Его боксерские навыки особенно хорошо заметны в бою против Эдди Альвареса. В том бою его бокс выглядел как никогда острым... Он левша, и поэтому может отлично использовать все эти фишки из бокса».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.