Основатель поп-ММА промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал о регламенте боя между шоуменом Никитой Джигурдой и известным телеведущим Отаром Кушанашвили.

«Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Регламент: три раунда по две минуты, — Арутюнян «СЭ». — Будет ли возможность нанести удары в голову? Да, конечно. Там все возможности разбить друг другу лица. В этот раз мы позаботились обо всем заранее, прописали все в контрактах, сделали большие неустойки за неисполнение каких-то пунктов».

В своем прошлом поединке под эгидой «Нашего Дела» 60-летний Джигурда единогласным решением судей выиграл у депутата Виталия Милонова. Бой так же проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА, но без возможности нанесения ударов в голову.