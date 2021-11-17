Артур Арутюнян рассказал об организации боя между Джигурдой и Кушанашвили

Основатель поп-ММА промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал организацию поединка между шоуменом Никитой Джигурдой и известным журналистом Отаром Кушанашвили.

«После того, как Никита Джигурда победил Виталия Милонова, он [Джигурда] захотел еще. Он вошел в раж, вошел во вкус, и сказал, что хочет боя. Как раз он тогда вызывал Иосифа Пригожина, потом адвоката [Сергея] Жорина, и в одном из своих шоу Отар Кушанашвили назвал Джигурду г***м. Джигурда незамедлительно отреагировал. Отар Кушанашвили, кстати, к моему удивлению, сразу так же отреагировал и принял его вызов, — сказал Арутюнян «СЭ».

Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Ранее Джигурда провел бой против Виталия Милонова, выиграв у депутата единогласным решением судей по итогам трех раундов.