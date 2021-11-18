Хорхе Масвидаль: «Готов обезглавить Леона в феврале-марте и сломать лицо трусу Колби»

Боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль рассказал о своих планах после снятия с боя против Леона Эдвардса из-за травмы.

«Я не хочу раскрывать травму, из-за которой снялся с боя против Леона, потому что не хочу давать соперникам информацию о себе, что и где у меня травмировано, — сказал Масвидаль на шоу The MMA Hour. — Если Леон готов ждать до февраля-марта, то я обезглавлю его на глазах у всего мира, если не готов — то, что я могу поделать? Если у него есть шанс подраться за титул уже сейчас, месяца через два — я не могу держать его.

С кем бы я подрался сейчас — Леоном или Колби? С Леоном, потому что я подписался на это. Я подписал бумагу как мужчина, дал свое слово. И мне хотелось бы выполнить обязательства. Я бы надрал зад Леону, а потом с удовольствием сломал бы лицо хрупкому парню, этому трусу Колби. Главному трусу во всем ростере, среди всех бойцов, среди всех видов спорта в мире. Королю трусов. Вы видели его после боя? Усман настолько жестко надрал ему зад, что он уже стал милым парнем ***. Какой поворот событий, а? Смех да и только. Гребаный трус».

Масвидаль провел последний поединок в апреле этого года, проиграв нокаутом Камару Усмана на UFC 261.