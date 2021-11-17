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Тренер Яна по ОФП: «У Сэндхэгена точность ударов была 55% до боя с Яном, и Петр ему опустил ее до 36%»

17 ноября, 23:45
Петр Ян. Фото Instagram
Петр Ян. Фото Instagram
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Тренер Петра Яна по физической подготовке Шон Кобер рассказал, чем российский боец удивил его больше всего в бою с Кори Сэндхэгеном.

«Для меня главная цифра после боя — это то, как упала точность и эффективность ударов Кори. До боя у них с Петром эта цифра была на уровне 55-56%. В самом бою у Петра этот процент остался на том же уровне, а у Кори он упал до 36! Это для меня самая главная цифра — она говорит о том, что защита Яна в стойке находится на невероятном уровне», — сказал Кобер на подкасте «Performance Functional Training».

30 октября Ян победил Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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