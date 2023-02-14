Артур Бетербиев: «Я не дагестанец и не русский, а чеченец»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) подчеркнул, что родился в Дагестане, но по национальности он чеченец.

«Когда мне он (журналист. — Прим. «СЭ») сказал, что я по национальности дагестанец, я говорю: «Я не дагестанец по национальности. Я чеченец», — отметил Бетербиев Обзор Press. — Когда мне говорят, что я по национальности дагестанец, мне же надо сказать, что я не дагестанец — я чеченец. Может быть, это не понравилось дагестанцам, что я так сказал. Также есть мои земляки, чеченцы, которым не нравится, когда меня называют дагестанцем. Я сказал, что я не дагестанец, а чеченец. Он же про национальность говорит, что ты, мол, дагестанец, а я говорю, что нет, я чеченец. Я же по национальности чеченец.

Я чеченец, родился в городе Хасавюрт. Земляческие чувства [к дагестанцам] конечно же имеются, и я вполне нормально отношусь к тому, когда меня называют в Дагестане дагестанцем, нашим. Никаких проблем. У меня есть друзья, братья, близкие в Дагестане и в Чечне. Я вполне нормально к этому отношусь.

Но когда, например, тебе говорят: «Ты по национальности русский», особенно за границей, я говорю: «Я не русский — я чеченец». Не поймите меня неправильно, я не говорю, что чеченец — супернациональность, я просто констатирую, что я чеченец — и все. Я не ставлю мою национальность превыше каких-то других национальностей».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.