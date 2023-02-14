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Сегодня, 08:55

Артур Бетербиев: «Уважаю Хабиба и Махачева. Пару раз с ними виделся»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) рассказал, что несколько раз встречался с чемпионом в легком дивизионе UFC Исламом Махачевым (24-1) и экс-чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Я уважаю каждого спортсмена, который трудится, добивается [своего]. Не [только] Махачева и Хабиба, — отметил Бетербиев Обзор Press. — Эти ребята добились того, к чему шли. Я уважаю их чисто как спортсменов, потому что я лично их сильно не знаю, пару раз виделся: один раз, может, виделся с Хабибом, один раз, может, виделся с Махачевым».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y1dAS9IosmY&t=705s
Бокс
Артур Бетербиев
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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