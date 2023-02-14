Том Аспиналл обратился к недовольным решением судей в бою Махачева и Волкановски

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) призвал фанатов не спорить с решением судей в поединке чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2).

«Неважно, кого вы считаете победителем в главном событии, — написал британец в Twitter. — Решение есть решение. Наиболее важно то, что мы, как болельщики, выиграли, поскольку имели честь наблюдать за одним из самых техничных выступлений в истории ММА, не говоря уже об абсолютном мужестве и воле к победе обоих бойцов. Нытье в Сети ничего не изменит — радуйтесь, что вам довелось увидеть такую эпическую битву, неблагодарные вы задницы».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.