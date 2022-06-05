Арнольд Аллен отреагировал на вызов Мовсара Евлоева

28-летний британский полулегковес UFC Арнольд Аллен (18-1) дал понять, что ему не интересен бой с 28-летним россиянином Мовсаром Евлоевым (16-0). В приоритете для британского бойца — получить бой с 35-летним полулегковесом Чан Сун Юнгом, известным как «Корейский Зомби» (17-7).

«Мы должны говорить о тех, кто наверху. Конечно же я выбираю Корейского Зомби», — написал Аллен в Twitter после вызова Евлоева.

Евлоев победил единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) Дэна Иге (15-6) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США, и, судя по всему, войдет в топ-10 рейтинга лиги в полулегком весе.

Аллен занимает шестую строчку рейтинга дивизиона и идет в UFC на серии из девяти побед. В прошлом бою он одолел новозеландца Дэна Хукера (21-12) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир состоялся 19 марта на арене O2 в Лондоне, Великобритания.