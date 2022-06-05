Тактаров считает, что Волков может окучить любого бойца UFC из топ-5

Легенда ММА Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Волкова над Жаирзиньо Розенструйком.

«У него реализация раньше была 20%, сегодня все 60%. У Саши очень большой потенциал, если его поставить с любыми бойцами из топ-5, он бы их всех так же окучил. У него было прекрасное настроение, мне кажется, я понял его личность и психологию. Я думал, что бой будет 5-раундовый, но получилось вот так. Он очень правильно готовился к этому бою, все очень здорово было спланировано. Он молодец. Я считаю, что он сможет пойти до боя за пояс, сейчас он полностью меняет свои тренировки. Сейчас только с ним еще чуть-чуть поработает тренер. А тренер у него очень хороший, это мой товарищ, с 2009 года его знаю. У нас с ним единодушие было по всем тренировочным параметрам, в общем, он знает свое дело», — сказал Тактаров «СЭ».

Также экс-чемпион мира прокомментировал высказывание Розенстрайка после окончания боя. Соперник россиянина был разочарован остановкой боя.

«Соперник может говорить что угодно, на то он и соперник, что надо ему как-то себя отмазать. Дать зрителю желание его смотреть, кукую-то надежду, это нормальная ситуация. Не надо, наоборот, очаровываться, потому что рефери сохранил ему голову от тяжелейших нокаутов. Поэтому сейчас он может восстановиться и дальше выступать, а так бы мог стать калекой. Такие удары вылетают у Саши, что страшно даже рядом стоять», — добавил Тактаров.

Волков техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Розенстрайка. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Night 207, который завершился в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.