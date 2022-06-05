Тактаров: «Доктор сказал нам, что у Фахретдинова самая лучшая выносливость в истории UFC»

Легенда ММА Олег Тактаров прокомментировал победу Рината Фахретдинова в дебютном поединке в UFC.

«Один из докторов сказал нам по секрету, что у Рината самая лучшая выносливость в истории UFC. Ни один из бойцов никогда не показывал таких результатов проверки. Поэтому он думал, что Ринат живет где-то высоко в горах, а оказалось, что с равнины. Очень хорошо, что бой прошел так, как он прошел. Если было бы что-то супер яркое, для первого боя, я думаю, это не совсем правильно. Первый блин должен быть хоть чуть-чуть комом. Обычно так и бывает, потому что человек волнуется. Мне понравился тренировочный процесс с Ринатом. Он слышит все установки тренера, тренер тоже прекрасный у него. У нас с ним не было ни одного разногласия по поводу тактики, выбора движений и стратегии. Во всем было полное единодушие. Это очень приятно, когда у всех одно мнение, так и работать гораздо проще», — сказал Тактаров «СЭ».

Соперником Фахретдинова на турнире UFC Fight Night 207 был греческий спортсмен Андреас Михайлидис. Бой продлился все три раунда и прошел под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову.