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Дзюдо

22 марта, 18:59

Россиянин Черных победил в турнире «Большого шлема» по дзюдо в Тбилиси

Алина Савинова
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Российский дзюдоист Иван Черных одержал победу в турнире «Большого шлема» в Тбилиси (Грузия).

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг он одолел представителя Узбекистана Сардора Нуриллаева. Бронзовыми призерами стали Руслан Пашаев из Азербайджана и бразилец Виллиан Лима.

Турнир серии «Большого шлема» по дзюдо проходит с 22 по 24 марта. В соревнованиях принимают участие 550 спортсменов из 83 стран мира.

Российские дзюдоисты в настоящее время выступают в международных турнирах в нейтральном статусе.

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