Россиянин Лаврентьев стал серебряным призером чемпионата Европы

Россиянин Данил Лаврентьев стал серебряным призером чемпионата Европы.

В финале дзюдоист, выступающий в весовой категории до 73 кг, проиграл азербайджанцу Хедаяту Хейдарову. Бронзовым призерами стали Жоан-Бенжамен Габа (Франция) и Лаша Шавдатуашвили (Грузия).

21-летний Лаврентьев стал вторым медалистом из России на чемпионате Европы, который проходит в Загребе (Хорватия). Ранее Кристина Дудина выиграла золото в весе до 48 кг.