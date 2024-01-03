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Соловейчик: «Рассчитываем в наступившем году увидеть результаты работы по развитию дзюдо в стране»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик доволен работой организации по развитию массового дзюдо и результатами сборной страны.

«Со спортивной точки зрения наши дзюдоисты добились значительных успехов — Арман Адамян и Инал Тасоев стали чемпионами мира в предолимпийский год, набран олимпийский рейтинг почти во всех весовых категориях, и у нас есть хорошие шансы добрать недостающий. Мы провели огромное количество внутренних соревнований, сумев перестроиться в непростой ситуации. Да, у нас меньше международных турниров, вообще нет международных тренировочных сборов, но российское дзюдо активно развивается.

В 2023 году мы заложили большую базу для развития дзюдо в стране и рассчитываем в наступившем году увидеть результаты этой работы. Они видны не сразу, но 2024 год будет показателен с этой точки зрения. Российские соревнования становятся все привлекательнее для болельщиков. Мы достигли успехов в привлечении новых членов нашей семьи дзюдо благодаря многочисленным программам, в числе которых «Мой первый пояс дзюдо», «Семья чемпионов», «Школьная лига», «Дошкольное дзюдо», — цитирует ТАСС Соловейчика.

Источник: https://tass.ru/sport/19668373
Сергей Соловейчик
Дзюдо
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