Призер чемпионата мира по дзюдо Занкишиев умер в возрасте 31 года

Российский дзюдоист Казбек Занкишиев умер в возрасте 31 года, сообщает Федерация дзюдо России.

«Печальная весть пришла в 2 марта 2024 года. Не стало Занкишиева — тяжеловеса, обладателя множества наград турниров самого высокого ранга. Казбеку был всего 31 год. Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо. Федерация дзюдо России выражает искренние соболезнования родным и близким Казбека Занкишиева», — говорится в заявлении федерации в Telegram-канале.

Занкишиев — чемпион и призер чемпионатов России, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России международного класса. Он выступал в тяжелой весовой категории и представлял клуб «Динамо» (Тюмень).