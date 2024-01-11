Российские дзюдоисты начали подготовку к «Гран-при Португалии»

Директор тренерского штаба сборной России по дзюдо Виталий Макаров сообщил, что национальная команда начала подготовку к «Гран-при Португалии» в Академии единоборств в Сириусе.

«Готовимся к выступлению на Гран-при Португалии, наша команда начала учебно-тренировочный сбор в Академии единоборств, он завершится 21 января. Работа будет выстраиваться в соответствии с готовностью ребят, их адаптации после напряженной общефизической подготовки. Этими же факторами будем руководствоваться в вопросе формирования состава на турнир в Одивелаше», — приводит слова Макарова ТАСС.

В апреле Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских и белорусских спортсменов.