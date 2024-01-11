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Сегодня, 13:23

Российские дзюдоисты начали подготовку к «Гран-при Португалии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор тренерского штаба сборной России по дзюдо Виталий Макаров сообщил, что национальная команда начала подготовку к «Гран-при Португалии» в Академии единоборств в Сириусе.

«Готовимся к выступлению на Гран-при Португалии, наша команда начала учебно-тренировочный сбор в Академии единоборств, он завершится 21 января. Работа будет выстраиваться в соответствии с готовностью ребят, их адаптации после напряженной общефизической подготовки. Этими же факторами будем руководствоваться в вопросе формирования состава на турнир в Одивелаше», — приводит слова Макарова ТАСС.

В апреле Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/19706425
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