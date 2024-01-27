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Сегодня, 10:32

Дзюдоист Абуладзе заявил, что хочет достойно выступить на Олимпиаде в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский дзюдоист Яго Абуладзе уверен, что сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года и достойно выступить там.

«В преддверии Олимпиады напряжение нарастает. Хочется не только пройти отбор, но и достойно выступить в столице Франции. Тем более в моей весовой категории такая сильная конкуренция внутри команды. Но с таким настроем, как здесь, все точно получится. А теперь — пару дней отдохну и посмотрю Лиссабон», — приводит слова Абуладзе пресс-служба Федерации дзюдо России.

Ранее 26-летний Абуладзе стал победителем этапа Гран-при в Португалии в весовой категории до 66 кг. В финале он победил азербайджанца Яшара Наджафова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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