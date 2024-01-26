Российский дзюдоист Абуладзе победил на этапе Гран-при в Португалии в весе до 66 кг

Россиянин Яго Абуладзе стал победителем этапа Гран-при в Португалии в весовой категории до 66 кг. Турнир проходит в городе Одивелаш.

В финале Абуладзе победил азербайджанца Яшара Наджафова. Бронзовые медали выиграли Камран Сулейманов из Азербайджана и Синсэи Хаттори из Японии.

Этап Гран-при будет проходить с 26 по 28 января в Одивелаше. Данные соревнования пойдут в зачет квалификации на Олимпиаду в Париже.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.