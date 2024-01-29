Дзюдоист Тасоев заявил, что сконцентрирован только на подготовке к Олимпиаде

Российский дзюдоист Инал Тасоев ответил на вопрос, испытывает ли он давление перед Олимпийскими играми в Париже.

«Я уже отбирался на Игры, тогда мне чуть-чуть не хватило, сейчас хочется поехать и выиграть Олимпиаду, но я постарался отпустить ситуацию, просто наслаждаюсь этим процессом, я просто кайфую от него. Я отказался от всего — не хожу на дни рождения, на свадьбы, никуда, когда приезжаю домой, изолируюсь от всех — режим «тренировки — дом — тренировки — дом», и то же самое на сборах. Я даже лишний раз не могу себе позволить в кино сходить, я просто тренируюсь и понимаю, что в любую секунду можно поехать на турнир, поэтому всегда должен быть в форме», — приводит ТАСС слова спортсмена.

25-летний Тасоев является чемпионом мира 2023 года, чемпионом Европы 2019 года, победителем Европейских игр-2019, а также призером чемпионатов мира в командном зачете.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023-го МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях.