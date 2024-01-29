Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 09:11

Дзюдоист Тасоев заявил, что сконцентрирован только на подготовке к Олимпиаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский дзюдоист Инал Тасоев ответил на вопрос, испытывает ли он давление перед Олимпийскими играми в Париже.

«Я уже отбирался на Игры, тогда мне чуть-чуть не хватило, сейчас хочется поехать и выиграть Олимпиаду, но я постарался отпустить ситуацию, просто наслаждаюсь этим процессом, я просто кайфую от него. Я отказался от всего — не хожу на дни рождения, на свадьбы, никуда, когда приезжаю домой, изолируюсь от всех — режим «тренировки — дом — тренировки — дом», и то же самое на сборах. Я даже лишний раз не могу себе позволить в кино сходить, я просто тренируюсь и понимаю, что в любую секунду можно поехать на турнир, поэтому всегда должен быть в форме», — приводит ТАСС слова спортсмена.

25-летний Тасоев является чемпионом мира 2023 года, чемпионом Европы 2019 года, победителем Европейских игр-2019, а также призером чемпионатов мира в командном зачете.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023-го МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/19841393
Олимпиада
Дзюдо
0
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Янника Синнера: жизнь и спортивная карьера соперника Медведева
Медведев в третий раз проиграл финал Australian Open
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выигравший этап Гран-при дзюдоист Лаврентьев заявил, что был готов умереть ради победы

Тасоев признался, что полуфинал этапа Гран-при с Башаевым стал для него самым тяжелым поединком на турнире

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости