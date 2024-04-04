Эвакуировавший людей из «Крокуса» Тимур Гуреев потренировался с дзюдоистом Мудрановым

Принимавший участие в эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» Тимур Гуреев принял участие в тренировке с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Занятие прошло в «Самбо-70».

В спарринге с Мудрановым приняла участие и младшая сестра Тимура Диана.

«Отрабатывали сегодня подсечку, бросок через бедро. Сестренка тоже занимается. Иногда просит меня помочь, устраиваем дома спарринги — мама у нас судья. Сейчас у меня впереди экзамены, а потом я обязательно вернусь в зал», — цитирует Гуреева ТАСС.

17-летнего спортсмена пригласили в Академию единоборств в Сочи, где тренируется национальная сборная. Также ему были вручены кимоно — от Федерации дзюдо России, экипировка сборной Москвы по дзюдо и «Самбо-70».

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт.