Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев стали чемпионами Европы
Россиянин Инал Тасоев стал чемпионом Европы. Дзюдоист в финальной схватке победил грузина Гурама Тушишвили в весовой категории свыше 100 кг. Бронзу выиграли россиянин Тамерлан Башаев и словак Мариус Фицель.
В весе до 100 кг золотую медаль чемпионата Европы выиграл россиянин Матвей Каниковский. В финале он одолел грузина Илью Суламанидзе. Третье место заняли итальянец Дженнаро Пирелли и нидерландец Михаэль Коррел.
Чемпионат Европы проходит в Загребе (Хорватия).
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