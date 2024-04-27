Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев стали чемпионами Европы

Россиянин Инал Тасоев стал чемпионом Европы. Дзюдоист в финальной схватке победил грузина Гурама Тушишвили в весовой категории свыше 100 кг. Бронзу выиграли россиянин Тамерлан Башаев и словак Мариус Фицель.

В весе до 100 кг золотую медаль чемпионата Европы выиграл россиянин Матвей Каниковский. В финале он одолел грузина Илью Суламанидзе. Третье место заняли итальянец Дженнаро Пирелли и нидерландец Михаэль Коррел.

Чемпионат Европы проходит в Загребе (Хорватия).