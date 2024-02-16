Российский дзюдоист Абдулаев стал победителем турнира Большого шлема в Баку

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Россиянин Рамазан Абдулаев занял первое место на турнире Мировой серии Большого шлема по дзюдо. Соревнования проходят в Баку.

Спортсмен победил весовой категории до 60 кг француза Луки Мхеидзе.

Бронзу завоевали азербайджанец Балабей Агаев и Достон Рузиев из Узбекистана.

25-летний Абдулаев выиграл турнир Большого шлема в третий раз.

Церемония открытия турнира состоялась сегодня, 16 февраля. Соревнования продлятся до 18 февраля.