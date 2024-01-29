Тасоев признался, что полуфинал этапа Гран-при с Башаевым стал для него самым тяжелым поединком на турнире

Российский дзюдоист Инал Тасоев высказался о полуфинальном поединке с соотечественником Тамерланом Башаевым на этапе Гран-при Португалии.

«Полуфинал с Тамерланом стал для меня сегодня самой тяжелой схваткой. Так совпал рейтинг, что мы оказались в одной подгруппе, случись эта встреча в финале, были бы совсем другие эмоции, но так сложилось, не все свои лучшие качества получилось продемонстрировать, обоим еще есть над чем работать. Скажем так — на этот раз мне повезло, Тамерлан — один из лучших, с кем можно бороться. И нужно стремиться таких людей побеждать. Что касается финала, эта встреча была принципиальной, поскольку до этого счет наших встреч был 1-1, рад, что смог выиграть», — приводит ТАСС слова спортсмена.

28 января Тасоев в финале Гран-при в весовой категории свыше 100 кг одержал победу над южнокорейцем Ким Мин Чоном. Башаев занял третье место, выиграв поединок за бронзу против Магомедомара Магомедомарова из ОАЭ.