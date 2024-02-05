Российского дзюдоиста Исаева дисквалифицировали за допинг

Серебряный призер прошедшего в сентябре чемпионата России по дзюдо Абубакар Исаев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В пробе 20-летнего спортсмена был найден кломифен. Срок его дисквалификации истечет 26 октября 2025 года.

Также дисквалифицирован на четыре года легкоатлет Рудольф Верховых за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.