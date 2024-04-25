Лайшев о победе Дудиной на чемпионате Европы: «Россия всегда наполнена талантливыми спортсменами, надо только не мешать стране»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» поздравил дзюдоистку Кристину Дудину с победой на чемпионате Европы-2024.

«Хотелось бы поздравить Кристину с таким успехом. Ее победа закономерна, наша страна всегда была наполнена талантливыми спортсменами. Надо только не мешать России и всем вместе бороться, чтобы спорт был мирным. Мы все преодолеем и у нас все будет хорошо», — сказал Лайшев «СЭ».

Дудина выиграла чемпионат Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В финале турнира в Загребе 19-летняя россиянка победила француженку Бландин Пон.

(Константин Передерий)