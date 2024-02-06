Российские дзюдоисты готовы выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Российские дзюдоисты готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«К настоящему времени Арман Адамян, Инал Тасоев и Мадина Таймазова набрали рейтинговые очки, необходимые для выступления в олимпийском турнире. В недавно завершившемся турнире мировой серии Гран-при в Португалии начали восхождение в рейтинге Аюб Блиев и Глафира Борисова», — цитирует РИА «Новости Спорт» вице-президента Федерации дзюдо России Михаила Рахлина.

Рахлин добавил, что у него есть возможность общаться с кандидатом в президенты РФ, действующим главой государства Владимиром Путиным, но он никогда не обсуждал с ним вопрос участия или неучастия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к турнирам спортсменов из России и Белоруссии — атлеты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.