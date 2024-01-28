Выигравший этап Гран-при дзюдоист Лаврентьев заявил, что был готов умереть ради победы

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Португалии.

В субботу, 27 января Лаврентьев победил испанца Сальвадора Касеса Року в финале в весовой категории до 73 кг.

«Я очень устал останавливаться в двух-трех шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу. Полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для меня как настоящий финал — терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день. А в финале я настолько серьезно готовился к поединку с японцем Рюгой Танакой, что даже не мог толком перестроиться, но уверенность в победе была настолько сильной, что у меня все получилось», — приводит ТАСС слова Лаврентьева.

Российские дзюдоисты выступают на турнире в нейтральном статусе.