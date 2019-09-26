Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    Дзюдо

Американский дзюдоист умер в возрасте 24 лет

15:04

В возрасте 24 лет умер американский дзюдоист Джек Хаттон, информирует сайт национального олимпийского комитета (НОК) США. О причинах смерти спортсмена, который отпраздновал день рождения 20 сентября, не сообщается.

Хаттон являлся призером «Гран-при» по дзюдо в весе до 81 кг. Он был кандидатом на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

— Джек был одним из лучших американских дзюдоистов и многократным призером различных соревнований по всему миру, — говорится в сообщении. — Джек производил неизгладимое впечатление на всех, кто его знал. Он не будет забыт. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, а также партнерам, тренерам и друзьям.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир