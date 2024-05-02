Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя едва не подрались на пресс-конференции

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) и бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) вступили в жаркий словесный обмен на пресс-конференции, приуроченной к бою Альвареса и Хайме Мунгии (43-0).

«Да, я несколько раз проходил курс реабилитации, — сказал Де Ла Хойя. — Да, в моей жизни было несколько позорных моментов. И да, были моменты, когда работа не была моим приоритетом из-за моего психического здоровья, которым я так долго пренебрегал. Но это не отменяет того факта, что Golden Boy построил Канело за этот период».

Затем Де Ла Хойя постарался подколоть Альвареса, упомянув его положительный тест на запрещенное вещество кленбутерол перед реваншем с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2) в 2018 году.

Альварес вскочил со своего места и разразился тирадой ругательств на испанском в адрес Де Ла Хойи. В частности, Альварес много раз назвал Де Ла Хойю cabron («ничтожество»).

Компания Golden Boy Promotions Де Ла Хойи подписала Альвареса в 2010 году, когда он был 20-летним перспективным бойцом из Мексики, и помогла ему стать звездой в США. Но отношения между промоутером и бойцом со временем испортились и закончились тем, что Альварес подал в суд на Де Ла Хойю и Golden Boy в 2020 году, обвинив их в нарушении контракта и других претензиях.