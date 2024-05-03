Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире Большого шлема в Душанбе

Российские дзюдоисты завоевали четыре бронзовые медали в первый соревновательный день на турнире Большого шлема в Душанбе.

У женщин обладателями наград стали Аина Моисеева (весовая категория до 48 кг) и Глафира Борисова (до 52 кг). Среди мужчин медали завоевали Изнаур Сааев (до 60 кг) и Иван Черных (до 66 кг).

Турнир в Душанбе проходит до 5 мая. Российские дзюдоисты представлены на соревнованиях как нейтральные атлеты. Рейтинговые очки, заработанные спортсменами, пойдут в зачет олимпийской квалификации.