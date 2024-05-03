Федор Емельяненко может провести бой по правилам бокса: «Сейчас ведутся переговоры»

Легенда ММА Федор Емельяненко рассказал о желании провести бой по правилам бокса.

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я не могу бороться. Но я хочу побоксировать. Хочу провести поединки по боксу», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Sport+ Qazaqstan.

«Кого бы хотел в соперники? Пока я готовлюсь, пока предварительно ведутся переговоры, но... Ну, вот я думал, что с Майком [Тайсоном] подеремся, но он что-то не захотел. Сейчас ведутся переговоры с несколькими бойцами, вернее, с их промоутерами. Но я пока не хотел бы озвучивать. Если что-то срастется, то мы узнаем в ближайшее время».

«Майк Тайсон? Майк выбрал Джейка Пола (смеется), хотя... Ну ладно, оставим».

47-летний Емельяненко завершил карьеру в ММА в феврале 2023 года. На его счету 40 побед и 7 поражений.