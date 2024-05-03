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Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: дата третьего боя — когда пройдет поединок по боксу

Минеев и Исмаилов проведут третий поединок летом 2024 года
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут поединок по правилам бокса 18 июля. Бой пройдет в Москве. Первым об этом сообщил глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее Минеев и Исмаилов дважды дрались по правилам смешанных единоборств. 19 октября 2018 года в турнире Fight Nights Global 90 в Москве их бой завершился вничью. 16 октября 2021 года Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи.

На счету 34-летнего Минеева в ММА на профессиональном уровне — 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. Его последний бой прошел в октябре 2021 года с Исмаиловым.

У 37-летнего Исмаилова в смешанных единоборствах 18 побед, 3 поражения и 1 ничья. «Лысый Хищник» в последний раз дрался 3 декабря 2022 года. Тогда Магомед единогласным решением судей победил соотечественника Александра Шлеменко в турнире RCC 13 .

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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