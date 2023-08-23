Тайсон Фьюри — о бое с Усиком: «Я не настроен оптимистично»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) рассказал, что пытался организовать объединительный поединок с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0), но украинец отказался подписывать контракт.

«Мы не знаем причин, по которым Усик не согласился на бой в апреле, — сказал Фьюри в интервью Sky Sports. — Я уверен, что у него есть свои причины. Потом мы узнаем, что он подписал контракт с Skills Challenge [Promotions], компанией, занимающейся боксом в Саудовской Аравии. Какими бы ни были его причины, я уверен, что это устраивает его и его семью.

Я считаю, что в этом виде спорта можно делать только то, что можешь — если бой доступен в данный момент, то ты его проводишь, а если он недоступен, то ты его не проводишь. Будем ли мы драться в будущем? Надеюсь. Мне это нравится, я всегда считал, что это легкий бой.

Я дрался много лет, и мы с Джошуа должны были драться друг с другом, а он уже много лет не хочет принимать вызов. Нельзя заставить кого-то делать то, чего он не хочет. Если обе стороны не хотят, то такие бои не проводятся, как мы видим на протяжении многих лет.

За последний год я пытался сделать бой с Усиком два или три раза. И всегда по каким-то причинам этого не происходило. Я не настроен оптимистично. Во время переговоров я был настроен очень оптимистично. Но там было еще много всего. После этого я сказал: «Этого не будет». Я даже поспорил с промоутером Фрэнком Уорреном на 10 000 фунтов, что он не подпишет контракт, а он сказал, что он будет подписан через неделю, и я выиграл пари».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.