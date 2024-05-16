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Сегодня, 09:55

Майк Тайсон ответил критикам его боя с Полом: «Этот бой не по сценарию»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что бой с Джейком Полом (9-1) не подставной.

«Этот бой не по сценарию, как хотят представить некоторые хейтеры в боксерском сообществе. Это санкционированный бой, и я нокаутирую Джейка», — написал Тайсон в социальных сетях, на что Пол ответил: «Я люблю тебя, Майк. Но ты тот, кого нокаутируют. А хейтеры пусть говорят, что это подстава».

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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