Минеев и Исмаилов 20 июля проведут боксерский поединок

Глава лиги AMC Fight Nights и промоутер Камил Гаджиев анонсировал боксерский поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Бой состоится 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Формат поединка — 8 раундов по 3 минуты.

«Слава о спортсменах вышла далеко за пределы ринга или октагона. И так уж вышло, что именно между ними двумя существует особая химия, которой, наверное, больше нет между кем бы то ни было в российских единоборствах. Спортсмены встречались дважды, и всякий раз это был спектакль, где каждый зритель хотел лишь бы не пропустить ни одной детали, оказаться в первых рядах. Теперь все с нетерпением ждут третью часть этого адреналинового противостояния», — заявил Гаджиев.

Президент корпорации «Синергия», которая выступает одним из организаторов мероприятия, Вадим Лобов отметил, что это событие повысит градус драматизма в соревнованиях национального уровня и привлечет интерес молодежи к любительскому и профессиональному спорту.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года в турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.