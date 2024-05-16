Кард вечера бокса с боем Тайсон Фьюри — Александр Усик
Тайсон Фьюри проведет поединок с Александром Усиком 18 мая
Боксерский вечер Ring of Fire пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 18 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени. В главном событии ивента состоится поединок в супертяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Также в этот вечер россиянин Сергей Ковалев проведет поединок против шведа Робина Сафара. «СЭ» публикует полный кард турнира.
Кард боксерского вечера Ring of Fire:
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Джей Опетая — Майрис Бриедис
Джо Кордина — Энтони Какаче
Сергей Ковалев — Робин Сафар
Фрэнк Санчес — Агит Кабайел
Марк Чемберлен — Джошуа Олувасеун
Мозес Итаума — Илья Мезенцев
Айзек Лоу — Хасибулла Ахмади
Даниэль Лапин — Октавио Пудивитр
Дэвид Ньика — Михаэль Зайтц
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