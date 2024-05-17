Россиянин Сергей Ковалев проведет поединок против непобежденного шведского боксера Робина Сафара в субботу, 18 мая. Боксерский вечер Ring of Fire состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира — в 18.00 по московскому времени. Поединок Ковалев — Сафар ожидается после 21.30 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Фьюри — Усик. В России легальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси — на стриминговой платформе TNT Sports.

Рекорд в профессиональной карьере 41-летнего россиянина — 35-4-1.

31-летний швед имеет рекорд 16-0-0.

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