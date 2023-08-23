Тайсон Фьюри обратился к Нганну: «Я отправлю тебя в нокаут»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) отреагировал на то, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) тренирует экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0) к бою с ним.

«Приятно видеть, как ты усердно тренируешься. Тебе это нужно! Неважно, кто именно тебя тренирует: Майк Тайсон, Мухаммед Али или Брюс Ли. Я все равно отправлю тебя в нокаут», — написал Фьюри в соцсети X.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.