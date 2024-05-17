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Дрозд: «Несправедливо будет критиковать Бивола, если он не победит Зинада нокаутом»

Алина Савинова
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Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился мыслями о поединке Дмитрия Бивола с ливийцем Маликом Зинадом.

«Несправедливо будет критиковать Бивола, если он не победит нокаутом. На себя перевожу. Я не считал себя нокаутером, но удар у меня есть. Если попадал, соперник чувствовал. У Димы иная философия. Перед ним не стоит задача нокаутировать противника. Задача — не пропустить, боксировать, красиво выиграть. Я бы обратился к болельщикам. Есть разные типы спортсменов и разные характеры. Нокаут не означает хороший бой, не означает красиво. Оценка классного поединка кроется немного в другом. Расстраиваться точно не нужно, если не получится нокаутировать», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Бивол должен был подраться с Артуром Бетербиевым 1 июня на турнире в Эр-Рияде, но его соотечественник получил травму. Вместо Бетербиева Дмитрий проведет бой с Маликом Зинадом.

На счету Бивола и Зинада одинаковое количество побед за карьеру — 22 в 22 поединках.

Источник: Metaratings.ru.
Бокс
Григорий Дрозд
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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