Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:30

Тайсон Фьюри — Александр Усик: когда и во сколько бой — время начала по Москве

Фьюри проведет титульный поединок против Усика 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тайсон Фьюри.
Фото AFP

Непобежденный британец Тайсон Фьюри проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против непобежденного украинского боксера Александра Усика в субботу, 18 мая. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Вечер Бокса Ring of Fire состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира — в 18.00 по московскому времени. Главный бой ожидается после 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Фьюри — Усик. В России легальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформе ESPN+. Также смотреть бой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси смотреть поединок Фьюри-Усик можно на стриминговой платформе TNT Sports.

В последний раз титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе владел Леннокс Льюис, который победил Эвандера Холифилда. Это было в 1999-м.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
2
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрозд считает, что Бивол и Бетербиев не избегают боя друг с другом

Дрозд: «Несправедливо будет критиковать Бивола, если он не победит Зинада нокаутом»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости